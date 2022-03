Aktionen zum Internationalen Frauentag in der Region Bodensee-Oberschwaben

Der Internationale Frauentag macht auf Gleichstellung und Frauenrechte aufmerksam. In der Region Bodensee-Oberschwaben finden dazu zahlreiche Veranstaltungen statt.

In Konstanz gibt es verschiedene Infostände, kulturelle Darbietungen und Aktionen. Das Motto lautet: "Das Private ist politisch". Die Gruppen sind an pinkfarbenen Warnwesten zu erkennen. Wegen Corona gäbe es viele kleine Gruppen, und nicht wie sonst am Internationalen Frauentag eine große zentrale Veranstaltung, so die Stadt Konstanz auf SWR-Anfrage.

Kinos zeigen Film über Frauen in der Politik

Am Abend wird im Kino CineStar in Konstanz der Film "Die Unbeugsamen" über Frauen in der Politik gezeigt. Der Film ist auch in Weingarten (Kreis Ravensburg) im Kulturzentrum Linse zu sehen.

Anschließend gibt es dort eine Gesprächsrunde per Streaming mit den Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger (Grüne) und Heike Engelhardt (SPD) sowie der ehemaligen Europaabgeordneten Elisabeth Jeggle (CDU) aus der Region. Mehr Frauen in die Kommunalpolitik zu bringen, ist in vielen Städten am Internationalen Frauentag ein Thema.

Lindau zeigt Porträts engagierter Frauen

In Lindau werden zum Internationalen Frauentag Frauen vorgestellt, die sich auf vielfältige Weise engagieren. So setzen sie sich etwa für Jugendprojekte, Bedürftige, die Natur und für Frieden ein. Ihre Porträts sind in Schaufenstern ausgestellt.