Nikolaus: In Konstanz bringen Vater und Sohn die Geschenke

Bei der Konstanzer Familie Badstieber hat Nikolaus eine ganz besondere Bedeutung: Als Heiliger Bischof und Knecht Ruprecht besuchen Vater und Sohn jedes Jahr Familien, Kindergärten und Senioren.

Markus Badstieber und sein 16-jähriger Sohn Ben haben im Dezember viel zu tun: Als Nikolausgespann bringen sie in Konstanz anderen kleine Geschenke - eine Familientradition. Beide lieben den Brauch und ziehen als Heiliger Bischof Nikolaus und Knecht Ruprecht durch die Stadt. Sie besuchen Familien zuhause, gehen in Kindergärten oder Seniorenheime. Die beiden engagierten Nikolausdarsteller sind in diesem Jahr zur Einstimmung und Vorbereitung ins Allgäu gereist. Dort besuchten sie das Internationale Nikolaus-Bruderschaftstreffen in Missen bei Isny (Kreis Ravensburg).

SWR-Reporterin Sabine Steinfurt hat die beiden Männer begleitet:

Gemeinsam ziehen Vater Markus und Sohn Ben Badstieber am Nikolausabend und auch in den Tagen danach als Bischof und Knecht Ruprecht durch Konstanz. Ein wunderschöner Brauch, mit dem man Familien und Kinder glücklich mache, so Markus Badstieber. Der 16-Jährige Sohn hat verkleidet als Knecht Ruprecht schwer zu tragen an seinem Kostüm: Vorne wird ausgestopft und hinten hängen zwölf Kilo Glockengeläut.

"Ich bin zu schlank als Knecht Ruprecht, da müssen wir ausstopfen."

Bruderschaft der Nikoläuse trifft sich im Allgäu

Einmal im Jahr reisen Vater und Sohn vor dem Nikolaustag ins Allgäu, um sich mit Mitgliedern ihrer Bruderschaft zu treffen. In diesem Jahr kamen rund 60 Nikolausdarsteller aus ganz Europa zusammen. Man kennt sich, tauscht sich aus und feiert bei einem großen Umzug gemeinsam Brauchtum.

"Kinder glücklich zu machen - das war mein Antrieb, selbst als Nikolausdarsteller aufzutreten."

Garcon und Michel aus Frankreich beim diesjährigen Nikolaus-Treffen im Allgäu. SWR

Zurück in Konstanz warten bis Weihnachten noch viele gemeinsame Einsätze auf Vater und Sohn. Die beiden sind überall gern gesehen und werden belohnt mit strahlenden Kinderaugen.