Unbekannte haben den Innenraum der evangelischen Christuskirche Radolfzell (Kreis Konstanz) am Freitagabend schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Vandalismus und Brandstiftung.

Zerstört sind unter anderem die Orgelbank der Christuskirche, das Dirigentenpodest und eine schmiedeeiserne Tür, die die Empore sichern sollte. Evangelische Kirchengemeinde Radolfzell Bild in Detailansicht öffnen Die für die Renovierung angebrachte Orgelverkleidung, die die Orgel vor den Renovierungsarbeiten schützen sollte, wurde heruntergerissen. Evangelische Kirchengemeinde Radolfzell Bild in Detailansicht öffnen Der Schaltkasten für die Beleuchtung der Kirche wurde zerstört und angezündet. Dadurch fielen Licht, Heizung und zwei elektrische Hebeanlagen im Keller aus. Im Keller sammelte sich Wasser. Evangelische Kirchengemeinde Radolfzell Bild in Detailansicht öffnen In der Küche des angrenzenden Gemeindesaals wurden Gläser und Teile der Einrichtung beschädigt und die Küche unter Wasser gesetzt. Evangelische Kirchengemeinde Radolfzell Bild in Detailansicht öffnen Die Täter schrieben auf den Boden des Kirchenraums unter anderem: "Baby, love you zillionen mal!". Evangelische Kirchengemeinde Radolfzell Bild in Detailansicht öffnen

Die Täter warfen am Freitagabend die Orgelbank, das Dirigentenpodest und eine schmiedeeiserne Tür von der Empore in den Kirchenraum, so der Pfarrer der evangelischen Christuskirche, Christian Link. Auf den Boden des Kirchenraums schrieben die Täter unter anderem: "Baby, love you zillionen mal!" Außerdem seien in der Sakristei Vorhänge heruntergezerrt und Hauptsicherungen herausgerissen worden.

"Unsere Kirchengemeinde ist darüber bestürzt und bitter traurig." Pfarrer Christian Link

Auch in der Küche im angrenzenden Gemeindesaal wüteten die Unbekannten. Sie zerbrachen Gläser und zerstörten Teile der Kücheneinrichtung. Pfarrer Christian Link rechnet mit einer fünfstelligen Schadenssumme. Es habe zudem einen Brand am Schaltkasten der Lichtanlage unter der Empore gegeben. Dieser konnte schnell von der Feuerwehr gelöscht werden.

63-Jähriger vorläufig festgenommen

Ein Zeuge hatte am Freitagabend die Polizei über Notruf informiert, dass ein Mann einen Glaskasten vor der Radolfzeller Kirche eingeworfen habe. Die Polizei nahm einen 63-Jährigen vorläufig fest. Dabei entdeckten die Beamten Rauch aus dem Inneren der Christuskirche.

Die Radolfzeller Christuskirche und das Pfarrhaus stammen aus dem Jahr 1967 und sollen in den kommenden eineinhalb Jahren generalsaniert werden. Deshalb sei der Kirchenraum seit wenigen Tagen ausgeräumt worden und die Eingangstür offen gewesen, damit die Menschen von der Kirche in ihrer alten Form Abschied nehmen können, so Pfarrer Link.

"Nun mussten wir lernen, dass ein leergeräumtes Gebäude doch noch einmal eine andere Anziehungskraft auf Randalierer hat." Pfarrer Christian Link

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und Vandalismus und sucht Zeugen.