Urteil zum Singener Scheffelhallenbrand erwartet

Im Prozess um die Brandstiftung an der denkmalgeschützten Singener Scheffelhalle fällt bereits heute das Urteil. Angeklagt ist ein 37 Jahre alter ehemaliger Feuerwehrmann.

Der Angeklagte hatte zum Prozessauftakt in der vergangenen Woche weitgehend gestanden, mehrere Brände in Papiertonnen in Singen gelegt zu haben. Er habe Druck abbauen wollen, dabei hätten auch seine Persönlichkeitsstörung und Alkoholkonsum eine Rolle gespielt, sagte er. Der Mann war in der Vergangenheit bereits wegen Brandstiftung auffällig geworden.

Die Urteilsverkündung werde nach den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Montagnachmittag erfolgen, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Konstanz mit.

Millionenschaden durch zerstörte Scheffelhalle

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 37-Jährigen vor, mit einem der Brände im November 20202 die denkmalgeschützte Scheffelhalle komplett zerstört zu haben. Der Schaden beläuft sich laut Anklage auf mehrere Millionen Euro. Verletzt wurde niemand.