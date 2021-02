per Mail teilen

Das Urteil des Landgerichts Ravensburg gegen einen 14-Jährigen wegen Vergewaltigung ist rechtskräftig. Laut einem Gerichtssprecher muss der Jugendliche vier Jahre und zehn Monate in Jugendhaft. Er hatte im April vergangenen Jahres in Friedrichshafen eine 18-jährige Frau am Bodenseeufer brutal vergewaltigt. Eine Revision des Jugendlichen gegen das Urteil hatte der Bundesgerichtshof als unbegründet verworfen.