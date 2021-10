Vier Jahre Jugendstrafe nach Säureangriff

Das Amtsgericht Konstanz hat einen 19-Jährigen wegen eines Säureangriffs auf einen Mann zu einer Jugendstrafe von vier Jahren Haft verurteilt. Das teilte der Gerichtssprecher auf SWR-Anfrage mit. Verurteilt wurde der 19-Jährige wegen schwerer Körperverletzung. Er sei aufgrund einer psychischen Erkrankung allerdings nur eingeschränkt schuldfähig, so der Richter. Er ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der 19-Jährige hatte im April einen 21-Jährigen in Konstanz-Allmannsdorf attackiert und ihm mit einem Rohrreiniger Teile des Gesichts verätzt. Die beiden Männer gehörten laut Gericht zu zwei Gruppen, die aneinandergeraten waren. Das Opfer habe versucht zu schlichten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.