Achberg: Urteil wegen Attacke auf Großmutter erwartet

Im Prozess um einen 28-Jährigen, der im April seine Großmutter getötet haben soll, wird vor dem Landgericht Ravensburg am Mittwoch das Urteil erwartet. Unklar ist, ob der Mann schuldfähig ist.

Der Mann soll in Achberg (Kreis Ravensburg) mit einem Sushi-Messer seine eigene Großmutter getötet haben. Am Mittwoch werden die Plädoyers und das Urteil erwartet. Laut einem Gutachten leidet der Angeklagte unter einer paranoiden Schizophrenie, er ist seit der Tat in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Im Prozess ging es deshalb von Beginn an um ein Sicherungsverfahren zur Unterbringung des Angeklagten in einer Psychiatrie.

Mord trotz Schuldunfähigkeit?

Die Tat hatte sich im April dieses Jahres in Achberg im Kreis Ravensburg ereignet. Dort soll der 28-Jährige seine Großmutter mit einem großen Küchenmesser getötet haben. Vor Gericht zeigte sich der Beschuldigte kooperativ. Er beantwortete alle Fragen, die ihm gestellt wurden. So erklärte er, er sei geistig verwirrt gewesen, als er seine demente Großmutter mit zwei Messerstichen tötete.

Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich bei der Tat um Mord mit dem Merkmal der Heimtücke. Der Beschuldigte sei zwar schuldunfähig, aber auch künftig eine Gefahr für die Allgemeinheit.