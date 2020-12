Das Urteil gegen einen 30-jährigen Mann aus Weingarten (Kreis Ravensburg), der einen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle durch einen Kniestoß schwer verletzt hatte, ist rechtskräftig. Das Landgericht Ravensburg bestätigte eigenen Angaben zufolge ein Urteil des Amtsgerichts, wonach der 30-Jährige zweieinhalb Jahre in Haft muss. Er war gegen das Urteil in Berufung gegangen, will die Strafe nun aber akzeptieren. Er hatte bei der Verkehrskontrolle im Juni in Ravensburg dem Polizisten mit dem Knie so stark am Kopf getroffen, dass bei dem Beamten ein Teil eines Halswirbels absplitterte. Er war drei Monate dienstunfähig.