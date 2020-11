per Mail teilen

Im Prozess um sexuellen Missbrauch geistig behinderter Menschen und zweier Kinder, unter anderem in Überlingen, wird am Landgericht Stuttgart das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert fünf Jahre Jugendstrafe. Zudem solle der 30-Jährige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Die Verteidigung fordert dreieinhalb Jahre Jugendhaft. Der Mann hatte vor Gericht die Taten eingeräumt, könne sie sich aber nicht erklären.