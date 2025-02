Er soll einen Mann aus Habgier in dessen Haus in Hemmenhofen (Kreis Konstanz) ermordet haben. Am Freitag soll gegen den 49-Jährigen vor dem Landgericht Konstanz das Urteil fallen.

Im Prozess gegen einen 49 Jahre alten Mann, der den Halbbruder seiner damaligen Freundin aus Habgier getötet haben soll, wird am Freitag das Urteil erwartet. Die Tat geschah im Haus des Opfers in Hemmenhofen auf der Höri (Kreis Konstanz.) Jahrelang hatten die Ermittler keine Leiche gefunden.

Der Angeklagte, der zuletzt in Kleve in Nordrhein-Westfalen lebte, soll laut Staatsanwaltschaft Konstanz am 2. Juni 2019 aus Habgier den 51 Jahre alten Halbbruder seiner Freundin getötet haben. Er war im Sommer 2024 in seiner Wohnung in Kleve festgenommen worden.

Leichenfund brachte überraschende Wendung im Höri-Mordprozess

Die Polizei hatte nach der Tat trotz intensiver Suche zunächst jahrelang keine Leiche gefunden. Die Staatsanwaltschaft war davon ausgegangen, dass der Angeklagte die Leiche zerstückelt und in einer chemischen Substanz aufgelöst hatte. Erst vor Gericht kam dann die Wende: Der Angeklagt verriet, wo er sein Opfer vergraben hatte. Im Garten des Hauses in Hemmenhofen wurde die Leiche gefunden. Sorgfältig wie ein Paket verpackt und besonders tief vergraben, sodass Spürhunde sie nicht riechen konnten.

Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Im Plädoyer hatte die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Es war keine Tat im Affekt, sondern Mord, so die Begründung. Heimtückisch und kaltblütig habe der 49-Jährige sein 51 Jahre altes Opfer mit mehreren Schlägen so verletzt, dass es an den Folgen starb - und zwar bereits nach kurzer Zeit. Auch der Umgang mit der Leiche beweise ein geplantes Vorgehen.

Der Verteidiger plädierte auf Körperverletzung mit Todesfolge und forderte sieben Jahre Haft. Der Angeklagte selbst hatte vor Gericht geäußert, er habe die Tat nicht geplant und nicht gewollt.