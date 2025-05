Urteil erwartet: Mann soll Genitalbereich seiner Ex-Freundin verstümmelt haben

Prozess am Landgericht Ravensburg

Am Landgericht in Ravensburg wird am Montagnachmittag das Urteil gegen einen 26-Jährigen erwartet. Er soll unter anderem die Schamlippen seiner damaligen Freundin verstümmelt haben.

Urteil im Prozess wegen Genitalverstümmelung erwartet Ein 26-jähriger Mann aus Leutkirch im Allgäu muss sich wegen verschiedener Delikte derzeit vor dem Ravensburger Landgericht verantworten. Auch, weil er seine damalige Partnerin im Genitalbereich schwer verletzt haben soll. Hintergrund für die Tat ist laut Anklage, dass das Opfer im Gegensatz zum Angeklagten nicht als Jungfrau in die Beziehung kam. Deswegen soll der 26-Jährige der Frau in einer Art Zeremonie den Genitalbereich verstümmelt haben, um sie zu "reinigen", so die Staatsanwaltschaft. Opfer konnte Tragweite der Tat nicht einschätzen Seine damalige Partnerin hätte der Tat zwar zugestimmt, sie konnte die Tragweite wegen einer seelischen Störung aber nicht einschätzen, teilt das Landgericht Ravensburg mit. Schließlich zeigte sie ihren jetzigen Ex-Partner an, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Der Angeklagte muss sich neben Körperverletzung auch wegen bewaffneten Drogenhandels und mehreren Einbrüchen vor Gericht verantworten. Angaben zu den Vorwürfen machte der Mann unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ihm drohen mehrere Jahre Haft.