Das Urteil im sogenannten Supermarkt-Erpresser-Prozess ist rechtskräftig. Laut dem Landgericht Ravensburg hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen. Das Landgericht hatte den Mann vergangenen Juni wegen schwerer räuberischer Erpressung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte 2017 vergiftete Gläschen mit Baby-Nahrung in verschiedenen Supermärkten am Bodensee platziert, um die Märkte zu erpressen. Gegen ihn war bereits 2018 ein Prozess geführt worden, in dem das Landgericht ihn wegen versuchten Mordes zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt hatte. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil jedoch auf, weil es in der Tat lediglich eine schwere räuberische Erpressung sah.