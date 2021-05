Der Bodensee-Airport in Friedrichshafen meldet eine große Nachfrage nach Urlaubsflügen. So gut wie alle seien ausgebucht, sagte ein Sprecher des Flughafens. Beliebte Ziele seien Mallorca, die griechischen Inseln und die Türkei.

In Friedrichshafen soll es Urlaubsflüge in größerem Umfang ab Juli wieder geben, mindestens zwölf pro Woche will der Bodensee-Airport anbieten. Ziele sind etwa Palma de Mallorca, Kreta, Rhodos, Antalya, aber auch Mazedonien und Bosnien. Bis es wieder so viele Flüge wie vor der Corona-Krise gibt, wird es nach Auskunft des Flughafens aber noch ein bis zwei Jahre dauern. Dann könne es auch neue Verbindungen geben.

Günstiger parken am Flughafen

Nach dem Lockdown wollten die Menschen endlich wieder reisen, so der Flughafen-Sprecher. Und man tue alles, damit dies problemlos gelinge. Dazu gehörten Hygienemaßnahmen ebenso wie verbilligte Parkplätze am Flughafen. Und man stelle sich darauf ein, dass manche Länder ihre Urlaubssaison verlängern. Die große Nachfrage nach Flügen dürfte dem finanziell angeschlagenen Bodensee-Airport entgegenkommen. Er will im Juni ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragen.