Forschung zu Umweltbelastung durch Freizeitschifffahrt

Welche ökologischen Folgen die Freizeitschifffahrt auf Seen hat und wie sie umweltverträglich gestaltet werden können, das wird im Rahmen eines Forschungsprojekts der Universität Konstanz in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umwelt Brandenburg untersucht. Immer mehr Boote und Fahrgastschiffe sind auf den Seen unterwegs, das sorge zunehmend für Umweltprobleme, heißt es in einer Mitteilung der Uni Konstanz. Am Bodensee bereite besonders die Wellenbelastung des Ufers durch Ausflugsschiffe und Katamarane Probleme. Das auf drei Jahre angelegte Forschungsprojekt "SuBoLakes" will die Folgen analysieren und Handlungsempfehlungen erarbeiten.