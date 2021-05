Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen wird mit dem Landesgesundheitsamt in diesem Jahr den Befall von Seen mit Blaualgen erforschen. Die Cyanobakterien seien eine Gesundheitsgefahr für Badende, so das Amt. Deshalb soll das zunehmende Auftreten in Badegewässern untersucht werden.