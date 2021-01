An der Online-Kampagne "Christoph 45 bleibt hier!" haben sich nach Angaben des Klinikums Friedrichshafen bislang 10.000 Menschen beteiligt. Sie wenden sich gegen Pläne des Landes, den Rettungshubschrauber am Klinikum Friedrichshafen in den Kreis Ravensburg zu verlegen. Mit den Stimmen habe man nun 40 Prozent der nötigen Unterschriften für eine Petition zusammen, so das Klinikum, das die Petition einreichen will. Ein Gutachten hatte ergeben, dass Einsätze vom Kreis Ravensburg aus effizienter sind. Das Klinikum bezweifelt das.