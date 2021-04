Ab Donnerstag ist es auch im Bodenseekreis soweit: der Kreis zieht die Notbremse. Damit gelten in der gesamten Region Bodensee-Oberschwaben wieder strengere Corona-Regeln. Doch es gibt Unterschiede.

Ab Donnerstag sind die meisten Geschäfte in der Bodenseeregion wieder geschlossen. Grund: In allen Kreisen liegt die 7-Tage-Inzidenz mehr als drei Tage über 100. Das bedeutet: Einzelhändler dürfen erneut nur noch Click & Collect anbieten, also das Abholen von bestellter Ware. Auch Museen, Tierparks und botanische Gärten sowie Sportplätze sind überall am Bodensee zu. Doch die Kreise gehen teilweise sogar noch weiter. Sie dürfen selbst über Einschränkungen beschließen.

Alkoholverbot und Maskenpflicht im Bodenseekreis

Im Bodenseekreis gilt an vielen öffentlichen Plätzen, darunter an großen Abschnitten des Bodensee-Ufers, ein Alkoholverbot. Damit wolle man nächtliche Gelage und Partys vermeiden, so Robert Schwarz, der Sprecher des Landratsamtes. Außerdem gilt an einigen öffentlichen Plätzen eine Maskenpflicht. Dazu gehören etwa die Strandanlage in Eriskirch, die Uferpromenaden in Langenargen und Überlingen und die Parkanlage am Bodenseeufer in Kressbronn. Keine Maskenpflicht hingegen gibt es am Bodenseeufer in Friedrichshafen oder Immenstaad. Eine vollständige Liste mit den aufgeführten Orten hat das Landratsamt veröffentlicht.

Ausgangssperre in den Kreisen Lindau und Sigmaringen

Im Kreis Lindau hingegen gilt ab 22 Uhr eine Ausgangssperre bis fünf Uhr in der Früh. Nur wer zur Arbeit muss oder einen medizinischen Notfall hat oder jemanden dringend betreuen muss, darf das Haus verlassen. Auch im Kreis Sigmaringen greift eine nächtliche Ausgangssperre, zwischen 21 und 5 Uhr.

Keine Ufersperrungen in Konstanz und im Bodenseekreis

Im Kreis Konstanz erwartet man über die Ostertage viele Tagestouristen, die es an den Bodensee zieht. Doch obwohl man Menschenansammlungen vermeiden möchte, sind Sperrungen einzelner Abschnitte, wie teilweise im vergangenen Sommer, nicht im Gespräch. Das sagte der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt dem SWR. Stattdessen werde das Ordnungsamt verstärkt kontrollieren.

"Wir werden mit Kontrolleuren und Präventionsteams vor Ort sein und Menschen ansprechen. Und dort, wo jemand bewusst gegen Regeln verstößt, hart kontrollieren." OB Uli Burchardt

Auch im Bodenseekreis sind Ufersperrungen nicht geplant. Diese würden auch das Problem nicht beheben, sondern nur verlagern, so der Sprecher des Landratsamtes, Robert Schwarz. Stattdessen appelliert er an das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger: