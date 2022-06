Unternehmen stellen wieder Ferienjobber ein

In der Region Bodensee-Oberschwaben bieten in diesem Sommer wieder Unternehmen branchenübergreifend Ferienjobs in großer Zahl an. In den beiden zurückliegenden Jahren war das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Allein der Autozulieferer ZF in Friedrichshafen (Bodenseekreis) will über 1.000 Ferienjobs besetzen. Mehrere Hundert Stellen haben auch der Motorenhersteller Rolls-Royce Power Systems und Ravensburger zu vergeben. Der oberschwäbische Spielehersteller etwa bietet Jobs in Fertigung und Logistik an, sucht aber auch Animateure oder Shop-Verkäufer für seinen Freizeitpark "Spieleland". Wegen des chronischen Personalmangels sind Ferienjobber laut DEHOGA Konstanz auch in der Gastronomie gefragt, egal ob im Restaurant oder Biergarten.