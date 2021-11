Unternehmen bereiten sich auf 3G-Regel vor

In der Region Bodensee-Oberschwaben bereiten sich die Unternehmen auf die 3G-Regel am Arbeitsplatz vor. Am Donnerstag hat der Bundestag ein neues Infektionsschutzgesetz verabschiedet, das die 3G-Pflicht vorsieht. Am Freitag muss noch der Bundesrat zustimmen.

Der Motorenhersteller Rolls-Royce Power Systems aus Friedrichshafen (Bodenseekreis) plant nach eigenen Angaben zur Umsetzung der Regelung drei Testmöglichkeiten vor dem Eingang zum Werksgelände zu schaffen. Auch beim Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen beschäftigt sich eine Pandemie-Task-Force mit dem Thema. Erfahrungen gibt es bereits an den bayerischen Standorten von ZF, wo die 3G-Regel schon gilt. Am Standort in Passau etwa kontrolliere ein externer Werkschutz den Nachweis. Umgeimpfte müssten sich dort in ihrer privaten Zeit testen, so ein Sprecher.