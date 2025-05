Universität Konstanz verliert Exzellenzstatus

per Mail teilen

Die Universität Konstanz darf sich nicht erneut um den Exzellenztitel bewerben. Denn nur eines der beiden Forschungsprojekte der Uni wird weiterhin als "exzellent" gefördert.

Am Donnerstagabend hat die Exzellenzkommission der Länder und des Bundes bekanntgegeben, welche Groß- und Forschungsprojekte an deutschen Hochschulen als sogenannte "Exzellenzcluster" gefördert werden. Für die Bewerbung auf den Exzellenztitel muss eine Universität zwei exzellente Groß- und Forschungsprojekte, sogenannte Cluster, vorweisen.

"Wir können diese Entscheidung nicht nachvollziehen", sagt Katharina Holzinger, Rektorin der Universität Konstanz. SWR Christina Koppenhöfer

Tränen an der Universität Konstanz

Nur einer der beiden Cluster der Universität Konstanz ist am Donnerstagabend als exzellent bewertet worden. Das Forschungsprojekt zur politischen Dimension von Ungleichheit hat den Titel behalten und wird für weitere sieben Jahre mit knapp 50 Millionen Euro gefördert, nicht aber der Cluster zu kollektivem Verhalten. Seine Förderung läuft nächstes Jahr aus - eine Auslaufförderung von zwei Jahren folgt.

Fast 20 Jahre Exzellenzstatus

Seit fast 20 Jahren trägt die Universität Konstanz den Status einer Exzellenzuniversität. Das ist besonders, denn andere deutsche Exzellenzuniversitäten sind im Vergleich zur Uni Konstanz in der Regel größer und älter. "Wir waren immer der unwahrscheinlichste Fall, weil unsere Universität klein und noch jung ist", erklärte Rektorin Katharina Holzinger am Abend der Bekanntgabe. Trotzdem sei man optimistisch gewesen, sich wieder auf den Titel bewerben zu können.

Fördergelder in Millionenhöhe fallen weg

Mit dem Verlust des Status gehen auch erhebliche finanzielle Einbußen einher. Fördermittel in Millionenhöhe entfallen, Stellenkürzungen werden die Folge sein. Trotz der Enttäuschung blickt Rektorin Holzinger nach vorn: "Wir können diese Entscheidung nicht nachvollziehen, aber wir müssen damit umgehen. Ich bin überzeugt, wir schaffen das." Die Universität will sich nun verstärkt um alternative Förderquellen bemühen und strebt für das Jahr 2032 eine erneute Bewerbung im Rahmen der Exzellenzstrategie an.