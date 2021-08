per Mail teilen

Die Universität Konstanz plant, im kommenden Wintersemester wieder möglichst viele Lehrveranstaltungen in Präsenz anzubieten, selbstverständlich unter Beibehaltung der Infektionsschutzmaßnahmen. Das Land habe signalisiert, dass die gegenwärtigen Öffnungsschritte in den Corona-Verordnungen eine längerfristige Perspektive für die Universitäten böten, so der Prorektor der Universität Konstanz.