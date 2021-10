Forschungsprojekt untersucht die Folgen des Freizeitschiffverkehrs

Welche ökologischen Folgen hat die Freizeitschifffahrt auf Seen und wie kann sie umweltverträglich gestaltet werden? Das untersucht ein Forschungsprojekt, das am Limnonolgischen Institut der Uni Konstanz gestartet ist, in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umwelt Brandenburg. Durch Freizeitschiffverkehr und Fahrgastschiffe würden beispielsweise in den nordostdeutschen Revieren Ufer- und Flachwasserzonen intensiver beansprucht, durch Steganlagen und Häfen. Am Bodensee bereite die Wellenbelastung des Ufers durch Ausflugsschiffe und Katamarane den Naturschützern Sorgen. Das kooperative Forschungsprojekt will diese Folgen analysieren und Handlungsempfehlungen erarbeiten. Es ist auf drei Jahre angelegt und wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert.