Uni bietet PCR-Spucktests für Geflüchtete an

Die Universität Konstanz kooperiert mit dem Landratsamt Konstanz, um in Flüchtlingsunterkünften PCR-Spucktests anzubieten. Den Test hat die Universität zusammen mit der Firma Mypols selbst entwickelt und bietet ihn bisher Mitarbeitenden, Studierenden und Angehörigen an. Da PCR-Tests nicht ausreichend zur Verfügung stünden, unterstütze man das Landratsamt, um eine Corona-Ausbreitung in den beengten Flüchtlingsunterkünften zu verhindern. Pro Tag führe man bis zu 40 Tests durch, heißt es von der Universität Konstanz. Den PCR-Spucktest hätten Wissenschaftler der Uni vor zwei Jahren entwickelt, um Präsenzunterricht zu ermöglichen. Ein Ergebnis liege bereits nach drei Stunden vor. Auch schlage der Test schon bei niedriger Virenlast an.