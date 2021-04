Das kleine Schlatt unter Krähen liegt ungefähr sieben Kilometer nördlich von Singen am Hohentwiel (Kreis Konstanz). Beide Orte liegen unterhalb eines Hegau-Vulkanberges, darauf weist schon der Zusatz im Ortsnamen hin. Wie es aber zu dem Namen "Schlatt" kam, wollte SWR-Reporterin Bettina Ditzen genau wissen.

Heute leben 1.100 Einwohner in dem Ort mit Sicht auf den Vulkankegel und die Burgruine Hohenkrähen. Besiedelt wurde er aber schon vor langer Zeit: Erstmals erwähnt worden ist Schlatt unter Krähen bereits in Jahr 787 durch das Kloster St. Gallen. Vor 50 Jahren ist der Ort in die große Kreisstadt Singen eingemeindet worden.

Von der ländlichen Gemeinde zum Pendlervorort

Eine eigene Schule hat Schlatt unter Krähen nicht mehr, dafür habe man einen Kindergarten, erklärt Ortsvorsteher Markus Moßbrugger. Schlatt war früher landwirtschaftlich geprägt, heute ist es eine Wohn- und Pendlergemeinde mit direktem Anschluss an die Autobahn 81. Landwirte gibt es nur noch zwei, und auch sie bewirtschaften ihren Hof nur im Nebenerwerb.

Der Hohenkrähen - ein Paradies für Krähen?

Nach historischen Recherchen stammt der Name Schlatt aus dem Althochdeutschen und kann entweder auf "Slate" für Sumpf oder "Slant" für Holzschlag zurückgeführt werden. Durch die Aach gibt es viele Feuchtgebiete in der Gegend. Der Hegau war aber auch immer bewaldet - beide Namensursprünge sind also möglich. Auf dem Hohenkrähen gibt es auch nicht besonders viele Krähen. Dieser Name geht auf die Adelsfamilie "de Craien" zurück. Mehr dazu im Beitrag von Bettina Ditzen.

Eindrücke aus Schlatt unter Krähen