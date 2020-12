Das Dorf Nußdorf liegt zwischen der Wallfahrtskirche Birnau und der Stadt Überlingen direkt am Bodensee. Ob der Name wirklich etwas mit Nüssen zu tun hat, hat SWR-Reporter Moritz Kluthe ergründet.

Fast 1.800 Einwohner hat der ÜberlingerTeilort Nußdorf im Bodenseekreis. Die Häuser sind verteilt zwischen einem Wald und dem Bodensee. Im Zentrum, auf einem Hügel, steht die gotische Kapelle St. Cosmas und Damian aus dem 14. Jahrhundert. Sie ist das älteste Gebäude in Nußdorf und das einzige, das im Dreißigjährigen Krieg nicht zerstört wurde.

Die Kapelle St. Cosmas ist das älteste Gebäude Nußdorfs. SWR Moritz Kluthe

Bewohnt war das Gebiet des heutigen Nußdorfs schon vor 6.000 Jahren. Im Bodensee vor Nußdorf fanden Archäologen Reste von Pfahlbauten, die sie auf fast 4.000 Jahre vor Christi Geburt datierten. Erstmals erwähnt wurde Nußdorf in einer Urkunde des 11. Jahrhunderts nach Christus. Damals bezeugte ein Egilwart von Nußdorf in Beuren einen Grundstücktausch. Lange war Nußdorf eine eigenständige Gemeinde mit eigenem Rathaus und Gemeinderat. 1975 wurde der Ort ins benachbarte Überlingen eingemeindet.

Strandbad und Wanderweg

Unweit der Fundstelle der Pfahlbaureste steht das Strandbad, dass im Sommer bei Touristen und Nußdorfern sehr beliebt ist. Auch im Winter ist die große Wiese mit den knorrigen Bäumen schön anzuschauen. Vor dem Strandbad verläuft der Rad- und Wanderweg nach Überlingen. Für manche Nußdorfer sind die vielen Radfahrer allerdings ein Ärgernis, denn auf dem Weg zum See muss man sich vorsehen.

SWR Moritz Kluthe

Martin Walser und Fische

Bekanntester Bewohner Nußdorfs ist der Schriftsteller Martin Walser. Er lebt seit mehr als 50 Jahren in einem Haus am See, relativ unauffällig. Eine Besonderheit des Ortes sind die Straßenschilder. Sie tragen fast ausschließlich Fischnamen wie "Zum Salm", "Zum Hecht" oder "Zum Karpfen". Die Straßennamen erinnern an Nußdorfs Vergangenheit als Fischer- und Bauerndorf. Heute gibt es nur noch einen Bauern mit Rindern. Das Dorf lebt heute hauptsächlich vom Tourismus. Wie Nußdorf an seinen Namen kam, das berichtete SWR-Reporter Moritz Kluthe: