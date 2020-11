Ein paar Bauernhöfe, grüne Landschaft und einige Obstbäume. Das kleine Dorf im Bodenseekreis liegt beschaulich ruhig in einer Grenzregion. Sein Name Gunzenweiler gibt Rätsel auf.

Der Ort Gunzenweiler gehört zu Neukirch und liegt am äußersten Rand des Bodenseekreises. Die Nachbarorte liegen bereits im Kreis Ravensburg. Woher der Name Gunzenweiler kommt ist nicht ganz klar. Der Ortsname lässt sich in alten Urkunden bereits im Jahr 882 n.Chr. nachweisen, wie der Haslacher Heimatforscher Wolfgang Ahr SWR-Reporterin Isabel Heine erzählt. Er hat noch eine Besonderheit an dem Namen ausgemacht.

Straßennamen gibt es keine in Gunzenweiler. Stattdessen sind die Gebäude einfach durchnummeriert. Im Hof mit der Nummer zwölf befindet sich ein kleines Bienenmuseum. Der Landwirt und Hobbyimker Anton Feiner hat es aufgebaut und er erzählt SWR-Reporterin Isabel Heine, wie es ist, mit 50.000 Bienen zusammenzuleben.

So sieht es in Gunzenweiler aus