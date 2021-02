per Mail teilen

Woher kommt der Name des Ortes Grünkraut im Landkreis Ravensburg? Ob die Menschen dort besonders gerne grünes Kraut essen, wollte Wolfgang Wanner herausfinden und hat sich auf Spurensuche begeben.

Zunächst fragte unser Reporter bei der Ortsverwaltung nach. Dort kannte man den genauen Ursprung des Ortsnamens nicht. Da man bei Grünkraut zuerst an grünes Kraut denkt, führte Wolfgang Wanners nächster Weg zum Supermarkt, wo er sich das Gemüse erklären ließ. Bei der weiteren Recherche stieß er auf den Biohof von Leonie Baier.

Ob der Reporter am Ende noch herausbekommen hat, wie der Name Grünkraut entstanden ist, erfahren Sie im Audio.