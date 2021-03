Friesenhofen liegt idyllisch am Westhang der Adelegg zwischen Leutkirch und Isny (Kreis Ravensburg). Doch wie kommt der Ort zu dem Namen, der eher an die Nordseeküste erinnert, als an das württembergische Allgäu? SWR-Reporter Moritz Kluthe hat sich auf Spurensuche begeben.