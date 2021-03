Friesenhofen liegt idyllisch am Westhang der Adelegg zwischen Leutkirch und Isny (Kreis Ravensburg). Doch wie kommt der Ort zu dem Namen, der eher an die Nordseeküste erinnert, als an das württembergische Allgäu? SWR-Reporter Moritz Kluthe hat sich auf Spurensuche begeben.

Rund 800 Einwohnern leben in Friesenhofen in drei Ortsteilen - der Ortsteil Rimpach hat sogar ein kleines Jagdschloss. Erstmals erwähnt wurde der Ort in der Chronik von Isny im 12. Jahrhundert. Nicola Siegloch, Stadtarchivarin von Leutkirch, erklärt, dass der Name zu den Ortsnamen der Gegend passe, die alle mit "hofen" enden. Das sei ein Hinweis auf alemannische Besiedlung, so die Archivarin weiter. Die Alemannen hätten um 500 nach Christus Orte nach ihrem ersten Siedler benannt. Es muss also einen "Hof des Friesen" gegeben haben. Café soll Dorfgemeinschaft von Friesenhofen beleben Der Ort pflegt ein lebendiges Vereinsleben mit freiwilliger Feuerwehr, Schützenverein, Trachtenkapelle und einigen Sportgruppen. Doch Geschäfte, Gasthäuser oder Bäcker sucht man inzwischen vergeblich.

Um wieder mehr Leben in den Ort zu bringen, ist vor einem Jahr ein ehrenamtlich betriebenes Dorfcafé eröffnet worden. Im alten Rathausgebäude sollen sich die Dorfbewohner treffen - die alteingesessenen genauso wie die Zugezogenen aus dem Wohngebiet. Eindrücke aus Friesenhofen Im Rathausgebäude ist ein Dorfcafé eingerichtet worden. SWR Moritz Kluthe Bild in Detailansicht öffnen Friesenhofen SWR Bild in Detailansicht öffnen Ortskern mit Rathaus und Kirche SWR Bild in Detailansicht öffnen Ortsteil Rimpach mit Jagschlösschen und der aus dem 14. Jahr­hundert stammenden Kapelle St. Leonhard. SWR Moritz Kluthe Bild in Detailansicht öffnen St. Peter und Paul: 1490 auf der Anhöhe als wehrhafte Kirche erbaut. SWR Moritz Kluthe Bild in Detailansicht öffnen

Sendung am Di , 9.3.2021 16:00 Uhr, SWR4 BW Regional, SWR4 BW aus dem Studio Friedrichshafen