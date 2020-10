Bettenreute liegt nur 15 Kilometer nordwestlich von Ravensburg und gehört zur Gemeinde Fronreute. Das Örtchen kann auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurückblicken. Wegen des Schlosses in der Ortsmitte ist sie auch gut dokumentiert.

Bettenreute liegt inmitten von Feldern, Wäldern und Hügeln, durch den Ort fließt der Feuertobelbach. Das Schloss, einstmals eine Wasserburg, speiste aus dem Tobelbach die Wassergräben rund um die Burg herum. Straßennamen sind in Bettenreute überflüssig, die Häuser sind einfach durchnummeriert, von eins bis vier.

Erste urkundliche Erwähnung der Wasserburg im Jahr 1171

Neben dem frisch renovierten kleinen Schloss fallen gleich die vielen Skulpturen und Kunstwerke aus Metall und Holz auf. Sie stammen von rund zehn Künstlern aus Oberschwaben. In dem kleinen Schloss wohnt längst kein Adel mehr. Es ist umfunktioniert worden und gehört zur Justizvollzugsanstalt Hinzistobel. Wer hierherkommt, ist im freien Vollzug. Die Häftlinge bewirtschaften das Schlossareal, sie kümmern sich um die Kühe, die Schweine und den Garten. Hauptsächlich sind sie aber in der Holzwirtschaft tätig. Das Holz kommt teils von Förster Schüler und wird von den Häftlingen zu Brennholz verarbeitet. Auf dem Weg zurück in die Freiheit können sie sich auch künstlerisch entfalten und mit den Künstlern an ihren Kunstwerken arbeiten.

Einstmals gab es Privilegien vom Vatikan

SWR-Reporter Dirk Polzin hat sich in Bettenreute umgesehen und bei den Bewohnern nachgefragt. Förster Christoph Schüler bewohnt das alte und gut renovierte Forsthaus. Er schätzt die Ruhe und das freundliche Miteinander in Bettenreute. Und Hubert Emann, ehemaliger Ortsvorsteher des Nachbarorts Fronhofen, kennt noch eine ganz besondere Geschichte über Bettenreute, die bis in den Vatikan führt. Zum Schluss erfährt der Reporter noch den Ursprung des Namens Bettenreute.

Schloss Bettenreute