Mit Schusswunden und Beton im See versenkt - Thurgauer Fall im TV

Ein ungeklärtes Tötungsdelikt an einem 27-jährigen Ägypter im Kanton Thurgau ist heute Abend Thema bei "Aktenzeichen XY ungelöst". Mit einem Foto des Toten hofft die Polizei auf Hinweise.

Am 13. Dezember 2007 hatte ein Spaziergänger die Leiche des 27-jährigen Mannes in einem Badesee bei Oberneunforn entdeckt. Er war mit einer 30 Kilogramm schweren Betonplatte beschwert und wies mehrere Schusswunden auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wohnte der Mann zuletzt in Schaffhausen und soll Kontakte ins Drogenmilieu gehabt haben.

Mit diesem Fahndungsfoto bittet die Polizei um Hinweise zu dem Tötungsdelikt an dem Ägypter im Jahr 2007. Pressestelle Kantonspolizei Thurgau

10.000 Franken Belohnung für Hinweise

Die Ermittlungen zu den Umständen seines Todes führten in den vergangen Jahren zu keinem Erfolg, so die Polizei. Jetzt wende man sich noch einmal an die Öffentlichkeit und hoffe, über die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" am Mittwochabend neue Erkenntnisse zu erhalten. Für sachdienliche Hinweise gebe es eine Belohnung von 10.000 Franken.