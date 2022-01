Coronavirus: Ungeimpfter aus Heiligenberg verzichtet auf Intensivbehandlung

per Mail teilen

Hellmut Urban aus Heiligenberg (Bodenseekreis) ist ungeimpft. Bei einer schweren Corona-Erkrankung will er freiwillig auf eine Behandlung auf der Intensivstation verzichten.

Der 77-jährige Hellmut Urban ist ungeimpft und verzichtet bei einer schweren Covid-19-Erkrankung auch auf eine Intensivbehandlung. Das hat Urban schriftlich niedergelegt.

Die Ärzte sind informiert

Urban hat ein Exemplar seiner Willenserklärung seinem Hausarzt zur Verfügung gestellt – für den Fall der Fälle. Seine Entscheidung, bei einer Corona-Infektion auf eine Intensivbehandlung zu verzichten, wäre für die Ärzte bindend. Der 77-Jährige hat sich das gut überlegt. Nicht, weil er das Virus auf die leichte Schulter nimmt. Für ihn als Ungeimpften ist der Verzicht einfach nur konsequent, meint er.

"Ich will das Gesundheitssystem, Ärzte, Pflegekräfte, durch mein Verhalten nicht belasten."

Urban hat sich nicht gegen Corona impfen lassen, weil die Corona-Impfstoffe seiner Meinung nach zu wenig erforscht seien. Eines ist ihm ganz wichtig zu betonen: Ein Querdenker oder grundsätzlicher Impfverweigerer sei er nicht. Er versuche, sich selbst ein Urteil zu bilden, und sei auch skeptisch gegenüber den Bewegungen, die derzeit entstünden.

"Ich bin ein Einzelgänger, ein Eigenbrötler und Selbstdenker".

Keine Angst vor dem Sterben

Urban ist Rentner und lebt ein einfaches Leben. Er sammelt Kräuter und Pilze, glaubt an die Heilkräfte der Natur. Er ist gesund und noch recht fit. Aber über die Endlichkeit des Lebens denkt er schon immer wieder nach, sagt er. Seine Entscheidung, im Falle einer schweren Corona-Erkrankung auf die Behandlung auf einer Intensivstation zu verzichten, hat er sich gut überlegt. "Ich habe keine Angst vorm Sterben". Das heiße aber nicht, so Urban, dass er sich nicht freue, am Leben hänge und selber Ängste habe.