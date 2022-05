Zündschlüssel zu weit gedreht - hoher Sachschaden in Autowerkstatt in Singen

Bei einem kuriosen Unfall in einer Autowerkstatt in Singen (Kreis Konstanz) sind am Donnerstag zwei teure Fahrzeuge völlig zerstört worden, zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Ein 40-jähriger Mann hatte sein Auto vor der Werkstatthalle in Singen abgestellt und war ausgestiegen. Laut Polizei wollte er durchs offene Fenster die Zündung des Fahrzeugs einschalten, startete aber versehentlich den Motor. Da der Gang eingelegt und die Handbremse nicht angezogen war, fuhr der Wagen selbständig in die offene Halle, streifte dabei ein Hallentor und prallte anschließend auf eine Hebebühne. Zwei Autos sind Totalschaden Durch den Aufprall wurde ein auf der Hebebühne stehender Luxuswagen nach vorn geschoben, er krachte hinunter auf den Hallenboden. Der 40-Jährige, der noch versucht hatte, sein führerloses Auto zu stoppen, und ein 49-jähriger Angestellter der Werkstatt wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand nach Einschätzung der Polizei Totalschaden in Höhe mehreren 10.000 Euro. Den Schaden an der Hebebühne und dem Rolltor schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro. Zur Bergung der beiden zerstörten Autos musste ein Spezialdienst anrücken.