Auf der B31 bei Uhldingen-Mühlhofen hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Mann kam ums Leben, vier weitere Menschen wurden teils schwer verletzt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagnachmittag mit vier Fahrzeugen auf der B31 auf Höhe von Oberuhldingen (Bodenseekreis) ist ein 58-jähriger Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Laut Polizei wurden zwei Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Menschen wurden leichter verletzt.

Vier Fahrzeuge an Unfall beteiligt

An dem Unfall auf der B31 zwischen Überlingen und Meersburg waren laut Polizei vier Autos beteiligt. Ein 86-Jähriger sei demnach von Überlingen in Richtung Meersburg unterwegs gewesen und in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei sei er mit dem entgegenkommenden Auto eines 58-Jährigen frontal zusammengestoßen. Der 58-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Zwei weitere Fahrzeuge seien zudem in den Unfall verwickelt gewesen. Zur Analyse des genauen Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter hinzugezogen. Die B31 war auf Höhe Oberuhldingen für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 85.000 Euro.