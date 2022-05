per Mail teilen

Bei einem Unfall in Singen (Kreis Konstanz) sind am Wochenende sechs Menschen in einem Fahrzeug verletzt worden. Laut Polizei kam die 19-jährige alkoholisierte Fahrerin mit dem vollbesetzten Auto von der Straße ab, fuhr über den Gehweg, querte die Gleise einer Firma, kollidierte mit einem Wall und überschlug sich. Sechs der sieben Insassen im Alter zwischen 17 und 20 Jahre wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.