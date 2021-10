Drei Verletzte bei Unfall mit Linienbus

per Mail teilen

Bei einem Unfall mit einem Linienbus zwischen Meersburg und Unteruhldingen (Bodenseekreis) sind am Freitagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 36-jährige Fahrer des Gelenkbusses von der Landesstraße 201 ab, die direkt am Bodenseeufer verläuft. Der Bus schrammte demnach mehrere parkenden Fahrzeuge, Zäune und Mauern und kam schließlich in einem Weinberg zum Stehen. Die Polizei vermutet eine medizinische Ursache, weshalb der Busfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Fahrer wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen, zwei der insgesamt neun Passagiere mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt laut Polizei im hohen fünfstelligen Bereich.