Bei einem Arbeitsunfall in Bregenz (Vorarlberg) hat sich ein 62 Jahre alter Mann gestern schwer verletzt. Laut Polizei hatte er mit einem benzinbetriebenen Laubbläser in einer Tiefgarage gearbeitet. Vermutlich beim Befüllen des Gerätes habe sich das Benzin aus noch unbekannter Ursache entzündet, wodurch die Kleidung des Mannes in Brand geriet. Er kam mit Verbrennungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch.