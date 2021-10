Unfall mit mehreren Autos und sieben Verletzten auf B30

per Mail teilen

Auf der B30 zwischen der Ausfahrt Biberach-Süd und dem Hochdorfer Ortsteil Appendorf (Kreis Biberach) ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall mit insgesamt sieben Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 42-jährige Autofahrerin mit zwei Kindern im Fahrzeug in Richtung Süden die Ausfahrt verpasst. Sie wollte rückwärts auf der dort dreispurigen Straße zur Ausfahrt zurückfahren. Ein nachfolgender Autofahrer wollte abbremsen, wurde aber von einem weiteren Auto auf den Wagen der Unfallverursacherin geschoben. Eines der Fahrzeuge geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 40.000 Euro. Die B30 bei Hochdorf war bis in den Abend gesperrt.