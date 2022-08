Schwerer Verkehrsunfall bei Bad Waldsee: 18-Jährige stirbt, drei Menschen lebensgefährlich verletzt

per Mail teilen

Im Kreis Ravensburg ist es am Sonntagabend auf der Landstraße zwischen Bad Waldsee und Haisterkirch zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 18-jährige Frau kam dabei ums Leben.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 20:30 Uhr auf der Landstraße 300 bei Bad Waldsee (Kreis Ravensburg). Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein unbekannter Autofahrer einen Überholvorgang gestartet. Das entgegenkommende Auto musste deshalb so stark abbremsen, dass es ins Schleudern geriet und in der Folge mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammenstieß. Mehrere Personen wurden eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit.

Mutmaßlicher Unfallverursacher begeht Fahrerflucht

Eine 18-jährige Frau starb noch an der Unfallstelle. Insgesamt verletzten sich sechs Menschen, drei davon lebensgefährlich. Der mutmaßliche Unfallverursacher beging laut Polizei Fahrerflucht.