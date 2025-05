Mann stirbt bei Verkehrsunfall bei Bad Waldsee - B30 stundenlang gesperrt

per Mail teilen

Ein Autofahrer kommt bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B30 bei Bad Waldsee ums Leben. Die Bundesstraße ist in der Folge stundenlang gesperrt.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 30 bei Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) ist am Donnerstagmittag ein Autofahrer gestorben. Der 47-Jährige war gegen 13:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Ravensburg auf die Gegenfahrbahn geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort stieß er mit einem Lastwagen zusammen. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Bundesstraße B30 bei Bad Waldsee komplett gesperrt

Die Bundesstraße wurde in beide Richtungen voll gesperrt. Betroffen war der Abschnitt zwischen Bad Waldsee Süd und Bad Waldsee Nord. Der Verkehr wurde umgeleitet. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.