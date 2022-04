per Mail teilen

Nach einem Unfall war die Bundesstraße 31 bei Meersburg im Bodenseekreis seit dem Nachmittag voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei waren fünf Fahrzeuge am Unfall beteiligt, fünf Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind. Ein Auto sei in den Gegenverkehr geraten. Eine Umleitung über die alte B31 am Bodensee entlang wurde laut einem Polizeisprecher eingerichtet, es sei zu Verkehrsbehinderungen gekommen.