Der Wintereinbruch hat am Morgen zu Verkehrsbehinderungen im Raum Bodensee-Oberschwaben-Allgäu geführt. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg mit den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodensee hat es den Angaben zufolge schon mehr als 80 Verkehrsunfälle gegeben. Sechs Menschen wurden verletzt. Auch in den Kreisen Biberach und Konstanz wurden Unfälle gemeldet, in den meisten Fällen blieb es laut Polizei bei Sachschäden.