Einzelne Unfälle wegen Schnee und Eis

In der Region Bodensee-Oberschwaben hat es in der Nacht auf Dienstag vereinzelt Unfälle auf schneeglatten Straßen gegeben. Wie ein Sprecher der Polizei Ravensburg sagte, ist unter anderem auf der A96 bei Kißlegg ein Lastwagen ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Der Fahrer blieb unverletzt. Während der Bergungsarbeiten war die Autobahn mehrere Stunden in Fahrtrichtung Lindau gesperrt. Auf einer Bundesstraße bei Gammertingen (Kreis Sigmaringen) prallten zwei Autos frontal zusammen. Ein Mensch wurde leicht verletzt. In den Kreisen Biberach und Konstanz hat es laut Polizei keine witterungsbedingen Unfälle gegeben.