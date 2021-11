An einer viel befahrenen Kreuzung in Friedrichshafen haben sich am Montag mehrere Unfälle ereignet, weil laut Polizei die Ampelanlage ausgeschaltet war. Die Bilanz am Abend: drei Unfälle, vier Verletzte und an insgesamt vier Autos und einem Lkw ein Gesamtschaden von mehr als 30.000 Euro. Nach Polizeiangaben ist die Ampelanlage mittlerweile wieder in Betrieb.