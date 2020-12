In der Region Bodensee-Oberschwaben haben sich am Montagmorgen mehrere Unfälle auf glatten Straßen ereignet. In Schemmerhofen im Kreis Biberach prallte eine Frau mit ihrem Auto gegen einen Baum, sie wurde verletzt, so ein Sprecher der Polizei. In Engen im Kreis Konstanz rutschte ein Sprinter-Fahrer mit seinem Wagen einen Hang hinab und überschlug sich, er blieb unverletzt. Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Ravensburg ereigneten sich seit Sonntagabend rund 30 kleinere witterungsbedingte Unfälle, so eine Sprecherin. Es blieb größtenteils bei Blechschäden.