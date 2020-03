per Mail teilen

Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens bei Mühlingen (Kreis Konstanz) ist ein Hund erschossen worden. Laut Polizei fand der Landwirt und Besitzer des Tieres den Hund am Wochenende tot an der Straße liegend. Das Tier wies eine Schusswunde am Kopf auf. Wer auf den Hund geschossen hat, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.