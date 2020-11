Unbekannte haben in Amtzell (Kreis Ravensburg) in den vergangenen Tagen wiederholt und mutwillig mit dem Auto Wiesen und Rasenflächen ramponiert. Mehrfach betroffen ist ein Unternehmen, das Rollrasen herstellt. Der Rollrasenhersteller beklagt einen Schaden von mittlerweile etwa 15.000 Euro. Teile der beschädigten Fläche seien möglicherweise so kaputt, dass sie nicht mehr zu verwenden seien. Vier Mal kamen die Unbekannten, immer nachts, und fuhren in Schlangenlinien und Kurven auf dem Rollrasen umher, zuletzt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.