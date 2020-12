Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag ins Alamannen-Museum in Mäder in Vorarlberg eingebrochen und haben in der Hütte ein Feuer gemacht. Laut Polizei wurden dabei zahlreiche Felle und Decken sowie das gesamte aus Holz bestehende Inventar verbrannt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise, um die Täter zu ermitteln. Sie vermutet, dass die Kleidung der Täter aufgrund der längeren Aufenthaltsdauer im Museum starken Brandgeruch aufweisen müsste.