In Radolfzell-Markelfingen (Kreis Konstanz) haben Unbekannte am Sonntag am Wehr des Mühlbachs die Schleusen geöffnet. Laut Polizei trat der Bach infolgedessen über die Ufer und überschwemmte Teile einer Straße und mehrere Grundstücke. Welchen Sachschaden die Überflutungen verursacht haben, ist noch unklar.