Der Kormoran am Bodensee

Die großen Vögel mit dunklem Gefieder kommen unter anderem aus Norddeutschland und Finnland an den Bodensee. Einige von ihnen bleiben über den Winter, andere ziehen im Herbst weiter in den Süden. Ihre Hauptnahrungsquelle sind Fische. Die Population des Kormorans in Deutschland hat sich mittlerweile wieder erholt, heißt es vom Naturschutzbund Deutschland (NABU). Er gilt in Deutschland als nicht gefährdet. In der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts waren die Bestände wegen massiver Verfolgung extrem zurückgegangen, so der NABU.